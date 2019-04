Mario Kart 8 Deluxe -17 Millionen Mal verkauft

Mario Kart 8 Deluxe scheint für Nintendo in Sachen Vekruafzahlen ein echter Erfolg geworden zu sein.

Erfolgreichster Switch-Titel

Mario Kart 8 Deluxe konnte auf der Nintendo Switch einen weiteren, riesigen Meilenstein knacken. So hat sich die Rennspiel-Portierung mittlerweile fast 17 Millionen Mal abgesetzet. Konkret konnte der Titel bis zum 31. März 2019 satte 16,69 Millionen verkaufte Exemplare verzeichnen.

Nintendo zufolge sei die Deluxe-Version damit das erfolgreichate Nintendo-Spiel für die Nintendo Switch. Dicht gefolgt von Super Mario Odyssey mit 14,44 Millionen und Super Smash Bros Ultimate mit 13,81 Millionen.

Platz 4 sichert sich The Legend of Zelda: Breath of the Wild mit stolzen 12,77 Millionen, dahinter die Pokémon-Let’s-Go-Spiele.

Quelle: Eurogamer