BlizzCon 2019 – Erste Infos

Für viele Blizzard-Fans ist sie eines der jährlichen Highlights. Blizzards Hausmesse kann sich regelmäßig über einen regelrechten Ticket-Ansturm freuen. so vermutlich auch in diesem Jahr. Immerhin steht sie dieses Jahr für 25 Jahre WarCraft!

Erste Infos zur BlizzCon 2019

Die reguläre Messe findet wieder am ersten Novemberwochenende, sprich vom 1.-2. November, statt. Doch wer es nicht abwarten kann, der hat die Möglichkeit, am 31. Oktober 2019 dem “Willkommen auf der BlizzCon”-Treffen beizuwohnen. Dieses startet um 9:00 Uhr morgens und geht bis ca. 17:00 Uhr. Des Weiteren ist die Messe auch wieder ein bisschen gewachsen und nimmt eine weitere Messehalle in Beschlag. Auch gibt es jetzt drei verschiedene Tickets. Neben diesen Messetickets besteht natürlich auch wieder die Möglichkeit, die Messe bequem von der Couch mit einem Virtual Ticket zu verfolgen. Eine weitere Besonderheit ist, dass diesmal die Goodie Bags wegfallen. Aber das ist nicht schlimm. Stattdessen können sich Messebesucher eine von zwei Sammlerstatuen aussuchen, welche nur in der georderten Stückzahl und extra für die Messe hergestellt werden.

Die drei Ticket-Varianten im Überblick

BlizzCon Pass – Das ist das normale BlizzCon-Ticket, das ihr schon aus den vergangenen Jahren kennt. Es ist für die meisten Besucher der BlizzCon die richtige Wahl. Der BlizzCon Pass gewährt wie in den vergangenen Jahren vollständigen Zugang zur BlizzCon und außerdem zu den Festlichkeiten vor der BlizzCon am Donnerstag. Außerdem erhaltet ihr die BlizzCon-Goodies im Spiel (werden noch bekannt gegeben).

BlizzCon Portal Pass – Neu 2019! – Der BlizzCon Portal Pass gewährt euch Zugriff auf jede Menge Extras, darunter auch Zugang zum Dunkelmond-Jahrmarkt am Vorabend der BlizzCon für ein besonderes Event: „Nachts auf dem Jahrmarkt“. Der Portal Pass enthält außerdem einige angenehme Extras wie eigenes Parkplatzangebot, separate Warteschlangen für Eintritt und Sicherheitskontrollen, die Möglichkeit, am Freitag und Samstag vor anderen Besuchern die Messe zu betreten, eine besondere Lounge, um sich während der BlizzCon zu entspannen und vieles mehr.

BlizzCon Benefit Dinner Pass – Auch 2019 gibt es wieder das BlizzCon-Benefizessen, bei dem Besucher am Abend vor dem Event bei einem entspannten Benefizessen Entwickler, Künstler und andere Mitarbeiter von Blizzard treffen und sich mit ihnen unterhalten können – und das alles für einen guten Zweck. Der Kauf eines Tickets für das BlizzCon-Benefizessen gewährt euch auch Zugang zur BlizzCon sowie Zugriff auf alle im BlizzCon Portal Pass enthaltenen Extras. Wie in den vergangenen Jahren kommen alle Einkünfte aus dem BlizzCon-Benefizessen CHOC Children’s zugute. Dieses Kinderkrankenhaus hat sich als Ziel gesetzt, Kinder zu pflegen und ihnen die bestmögliche medizinische Versorgung zu bieten.

Wie komme ich an die Tickets?

Die Messetickets werden in zwei Wellen zum Verkauf freigegeben und sind über ASX zu haben. Die erste Welle startet am 4. Mai. Die zweite Welle beginnt am 9. Mai. Nähere Infos zu den virtuellen Tickets folgen demnächst. Eines ist sicher. Da sich viel um das Thema 25 Jahre WarCraft handelt, werden wir mit einigen Überraschungen rechnen können.

Quelle: Blizzard