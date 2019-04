The Crew 2 – Spiele das Rennspiel am Wochenende kostenlos

Bereits im vergangenen Jahr konnte das Rennspiel The Crew 2 aus dem Hause Ubisoft abund an kostenlos konsumiert werden. Nun steht ein weiteres Gratis-Wochenende an bei dem ihr vollkommen kostenfrei in den actionlastigen Raser hineinschauen könnt.

The Crew 2 bereits ab heute kostenlos spielbar

Das kostenfreie Wochenende beginnt bereits heute und wird bis zum kommenden Sonntag, den 28. April 2019, anhalten. In dieser Zeit könnt ihr ohne Einschränkungen auf das gesamte Spiel zurückgreifen. Das Angebot steht euch sowohl auf der Xbox One, als auch der PlayStation 4 sowie dem PC zur Verfügung. Wer sich nach dem Gratis-Wochenende dann für den Kauf entscheidet, wird zudem mit 70 Prozent Rabatt auf den Einkaufspreis belohnt. Zudem wird der Season Pass ebenfalls um 50 Prozent im Preis reduziert. Wer sich in den kommenden Tagen zudem einen größeren Spielfortschritt erspielt, darf diesen beim Kauf natürlich übertragen. The Crew 2 erschien ursprünglich am 29. Juni 2018 für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One.

Angebot The Crew 2 - [PlayStation 4] Die Welt ist Ihr Spielplatz: Befahren Sie das belebte New York, die Ströme des Mississippi, den atemberaubenden Grand Canyon und noch viel mehr

Nahtloser Übergang von Autos, Motorrädern, Booten und Flugzeugen

Messen Sie sich mit den Zeiten anderer Spieler aus der Community

