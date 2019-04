Super Mario Maker 2 – Erscheint bereits Ende Juni

Der Spiele-Baukasten Super Mario Maker 2 hat endlich einen finalen Releasetermin spendiert bekommen.

Super Mario Maker 2 wird schon in wenigen Wochen auf der Nintendo Switch aufschlagen. Wie Nintendo unlängst via Twitter verriet, soll der Spiele-Baukasten schon am 28. Juni exklusiv für Nintendos Hybrid-Konsole erscheinen.

Allzu viele Informationen zum Sequel hat das japanische Unternehmen bis dato allerdings noch nicht bekannt gegeben. In Super Mario Maker 2 werden anders als in seinem Vorgänger auch 3D-Welten zum Einsatz kommen. Darüber hinaus ist ein Multiplayer zu erwarten ebenso wie neue spielbare Figuren.

Let’s-a go! Let your imagination run wild as you make and play the Super Mario courses of your dreams when #SuperMarioMaker2 launches for #NintendoSwitch on 6/28! https://t.co/TnK9rQwRJi pic.twitter.com/eSJfb7JSPj

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) April 24, 2019