Nintendo – Keine neue Hardware auf der E3

Es wird viel gemunkelt über neue Versionen der Nintendo Switch, seit Gerüchte diesbezüglich aufgetreten sind. Erst vergangenen Monat berichteten wir von einem Leak, laut dem bereits zwei neue Versionen der Konsole in Arbeit seien: Eine High-End-Variante und ein kostengünstigeres Exemplar mit weniger Features. Ob dieses Gerücht nun stimmt oder nicht werden wir auf jeden Fall nicht während der E3 erfahren.

Nintendo wie immer mit Direct-Präsentation während der E3

Die E3 findet vom 11. bis 13. Juni in Los Angeles statt. Wie auch in den Jahren zuvor wird Nintendo keine große Präsentation halten, sondern stattdessen eine Direct veröffentlichen. CEO Shuntaru Furukawa verriet nun in einem Finanzbriefing, dass intern immer an neuer Hardware gearbeitet und experimentiert wird. Während der E3 werde man aber keinesfalls irgendetwas diesbezüglich ankündigen können. In der Vergangenheit hatte Nintendo bisher die Angewohnheit, einige Zeit nach der Messe eine nachfolgende Direct-Präsentation zu streamen. Man darf also gespannt sein.

