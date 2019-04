Chevalier of Blue Wings – Neues PS Vita exklusives DRPG

Für die meisten mag die Vita schon am Ende sein, viele Entwickler sehen das aber anders. Jetzt wurde Chevalier of Blue Wings exklusiv für das Handheld angekündigt.

Chevalier of Blue Wings erscheint im Juli

Unter dem japanischen Titel Aoki Tsubasa no Chevalier erscheint im Juli in Japan ein neues DRPG exklusiv für die Playstation Vita. So überraschend dies auch erscheinen mag wurden in der Tat keinerlei andere Plattformen genannt und die Überraschungen enden hier noch nicht. Denn der Titel wird neben dem digitalen Release auch eine Retail Version erhalten. Hinter dem Spiel stecken Experience Inc. die bereits Erfahrungen mit Ray Gigant und zuletzt Death Mark auf der Vita sammeln konnten. Ob das Dungeon RPG auch hier erscheinen wird ist noch nicht bekannt.

Quelle: Twinfinite