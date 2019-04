World War Z – Über eine Millionen Mal verkauft binnen einer Woche

Mit ihrem neuen Projekt können Entwickler Saber Interactive gemeinsam mit Focus Home Interactive bereits erste Erfolge verzeichnen. So hat sich das Zombie-Massaker bislang bereits eine Millionen Mal verkauft. Interessant dabei: World War Z ist erst seit dem 16. April 2019 für PC, Xbox One sowie PlayStation 4 erhältlich.

So stark trotz Epic Games Store

Über den PC lässt sich World War Z vorerst nur über den Epic Games Store beziehen. Gerade deswegen und vor allem wegen den oft negativen Stimmen bezüglich der Exklusivität sind die Mannen hinter dem Zombie-Projekt durchaus überrascht. So erklärte man unlängst, dass World War Z derzeit 70.000 gleichzeitig aktive Spieler auf allen Plattformen vorweisen kann. Zudem berichtete man, dass die Umsätze im Epic Games Store in Europa extrem hoch ausgefallen sind. Die USA nimmt hiervon lediglich ein Viertel der Umsätze ein. Die Hürde über die Epic Games Vertriebsplattform hat die Nutzer hierzulande also nicht unbedingt abgeschreckt. Diverse Update und Patches sollen bereits in der nächsten Zeit folgen und weitere Inhalte für den Zombie-Shooter mit sich bringen.

Quelle: Play3