Starlink: Battle for Atlas – Bald auf PC

Starlink: Battle for Atlas war leider nicht der Erfolg, den sich Ubisoft erhofft hat. Das Toys-to-Life-Erlebnis hat nicht allzu viele Spieler begeistern können. Dennoch haben Fans des Spiels Grund sich zu freuen. Und das gleich zwei mal.

PC-Version von Starlink: Battle for Atlas erscheint zeitgleich mit neuer Erweiterung

Mit Crimson Moon erhält Starlink: Battle for Atlas ein umfangreiches und kostenloses Update. Dieses wirkt sich auf das gesamte Spiel aus. Neben neuen Story-Inhalten werdet ihr euch auch wöchentliche Herausforderungen stellen können. Auch werden nun Rennen Einzug in die Welt von Starlink halten. Diese können sogar im Split-Screen bestritten werden. Im Crimson Kolosseum habt ihr die Möglichkeit, euch endlosen Wellen von Feinden zu stellen und könnt euren Highscore Online verfolgen. Das Update wird ab dem 30. April diesen Jahres, also kommenden Dienstag kostenlos zur Verfügung stehen. Zur selben Zeit soll Starlink-Battle for Atlas auch sein PC-Debüt feiern.

Neue Schiffe, neue Piloten und neue Waffen

Auch wenn die Produktion der Raumschiff-, Waffen- und Pilotensets eingestellt wurde, so werden dennoch elf neue Waffen, fünf neue Piloten und drei neue Raumschiffe in den jeweiligen Stores landen. Allerdings nur digital. Besitzer der Switch-Version dürfen sich über drei weitere Piloten freuen. Denn mit Crimson Moon erhalten sie Zugriff auf Peppy Hare, Falco Lombardi und Slippy Toad, welche zusammen mit Fox McLoud die Starfox-Initative bilden. Jeder dieser Charaktere verfügt über einen eigenen Fertigkeitenbaum sowie eigene Spezialatacken.

Quelle: Ubisoft