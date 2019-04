Persona 5 The Royal – Erste Details und Releasezeitraum

Für Persona 5 The Royal gibt es jetzt einige Details und sogar ein einen Releasezeitraum für Europa. Die Phantom Thieves machen sich erneut bereit.

Persona 5 The Royal kommt nach Europa

Dank der offiziellen japanischen Seite haben wir jetzt einige neue Informationen zur The Royal getauften Version des JRPGs bekommen. Diese bestätigen jetzt endgültig, dass es sich um die “Golden Version” des fünften Teils handelt. Das bedeutet, wir werden neue Charaktere, Szenen, Musik, Orteund Features bekommen. Neue dabei ist zum Beispiel Kasumi Yoshizawa, eine junge Turnerin die sich den Phantom Thieves anschließen wird. Und Fans von Morgana werden diesmal wohl die Gelegenheit bekommen, die menschliche Version zu sehen. In Japan wird die erweiterte Version am 31. Oktober erscheinen und der EU Release soll in 2020 folgen. Atlus erwähnt dabei, dass der Titel für PS4 Pro optimiert sein wird.

