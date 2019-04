Limited Run Games – E3-Präsentation angekündigt

Auch der Publisher Limited Run Games wird auf der diesjährigen E3 eine kleine aber feine Präsentation zum Besten geben.

Wie Limited Run Games unlängst via Pressemitteilung bekannt gab, wird auch der amerikanische Videospieldistributor an der E3 2019 in größerem Umfang teilnehmen. Demnach plant das Unternehmen eine Pressekonferenz für Montag, den 10. Juni um 21 Uhr deutscher Zeit.

Inhaltlich wird man aller Voraussicht nach die etwas in die Jahre gekommene Playstation Vita bedienen. Limited Run Games ist allem voran für die Veröffentlichung von Retail-Fassungen bekannter Spiele zuständig. Neuankündigungen sind weniger zu erwarten, während das Unternehmen sicherlich die ein oder andere limitierte Handelsversion in petto haben dürfte.

Our #E32019 Press Conference will take place Monday, June 10th at 12PM PT / 3PM ET. We'll be revealing several upcoming releases and our ENTIRE remaining slate for the PlayStation Vita. Mark your calendars and don't miss it! pic.twitter.com/zi0Txa6YJD

— Limited Run Games (@LimitedRunGames) April 23, 2019