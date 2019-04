Dragon Ball FighterZ – Son Goku aus Dragon Ball GT schlägt im Mai auf

Derzeit gibt es vier verschiedene Versionen von Son Goku in Dragon Ball FighterZ: Die Basis-Version, als Super Saiyajin, als Super Sayajin Blau und Goku Black (Welcher genau genommen nicht Son Goku selbst ist, aber er zählt). Nun erscheint eine weitere Version als DLC-Kämpfer und zwar die junge Version aus GT. Aber lasst euch nicht davon täuschen, dass er ein Kind ist, Son Goku GT hat so einige Überraschungen parat.

Zwei Son Goku-Versionen auf einmal in Dragon Ball FighterZ

Im Kampf führt Son Goku GT seinen magischen Stab und setzt wie gewohnt Energieattacken wie die Genkidama und das Kamehameha ein. Doch der Clou kommt bei seinem Superangriff. Dort verwandelt er sich in einen Super Saiyajin Stufe 4 und stürmt mit einer Drachenfaust auf seinen Gegner zu. Dass man in dieser Form nur einen Superangriff ausführen, aber nicht mit ihm kämpfen kann, stößt vielen Fans bereits etwas sauer auf. Nichtsdestotrotz erscheint Son Goku GT am 9. Mai in Dragon Ball FighterZ.

Quelle: Bandai Namco via Youtube