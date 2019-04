Death Stranding – Kommt es auch für die PlayStation 5?

Zuletzt machten immer mehr Fakten zur nächsten Konsolengeneration die Runde. Vor allem Sonys Next-Gen-Hardware wurde dabei genauer beleuchtet. Unter anderem erklärte Sony in Person von Mark Cerny genauere Details zum geplanten Soft-Launch.

Kommt Death Stranding für PS4 und PS5?

So sollen zur Veröffentlichung der PlayStation 5 nach und nach Spiele für diese als auch die betagtere Hardware von Sony erscheinen. Viele Titel werden demnach also gleichzeitig für die PlayStation 4 sowie die PlayStation 5 zu haben sein um die Einführung so leicht wie möglich zu gestalten. Als man Cerny in einem Interview daraufhin zu Kojimas neuem Projekt Death Stranding befragte, fängt der Sony-Mitarbeiter zunächst an zu lachen und pausiert das Interview kurzzeitig. Eine offizielle Bestätigung, dass Death Stranding letztendlich für beide Konsolen erscheinen wird, ist das zwar noch nicht, die Möglichkeit ist jedoch durchaus gegeben. So sind die angepeilten Releasezeiträume zumindest recht ähnlich. Während die PlayStation 5 2020 zu erwarten ist, kann mit Death Stranding ebenfalls im nächsten Jahr zu rechnen sein.



