Trailershow vom 22. April 2019

Wir haben ein neues Videoformat für euch: Die Trailershow. Jeden Montag packen wir euch die interessantesten Trailer der Woche in ein einzelnes Video, damit ihr die beste Videospielkost an einem Stück genießen könnt. Aufgrund eines Feiertags erscheint die erste Folge direkt nicht an einem Montag…geht ja gut los. Jedenfalls geht es in der ersten Ausgabe der Trailershow unter anderem um den Zombieurlaub Dead Island: Definitive Collection. Hier müsst ihr in gewohnter Manier die Toten abschlachten. Wenn wir schon von abschlachten sprechen: Mortal Kombat 11 ist auch mit dabei. Und selbstverständlich darf auch der erste Trailer zu Star Wars Jedi: Fallen Order nicht fehlen.

Die Trailershow vom Ostermontag, den 22. April 2019