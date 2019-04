Star Wars Jedi: Fallen Order – Wird es doch einen Multiplayer-Modus geben?

Nachdem Star Wars Jedi: Fallen Order nun offiziell der Welt vorstellt wurde, ranken sich immer weiter Gerüchte um das Action-Spektakel aus dem populären Sci-Fi-Universum. Nun ist erneut die Rede von einen möglichen Multiplayer-Modus.

Weitere Hinweise im PlayStation Network

Offiziell gab Electronic Arts bereits bekannt, dass Star Wars Jedi: Fallen Order ganz ohne Mikrotransaktionen als eben auch ohne Multiplayer auskommen wird. Dies scheint aber zumindest nicht in Gänze zu stimmen. Einen Multiplayer-Aspekt wird das Spiel angeblich zum Release vorweisen können. Dies zumindest lässt sich dem PlayStation Network entnehmen. Hier soll neben der bekannten Spielbeschreibung ebenfalls vermerkt sein, dass diverse Online-Features enthalten sein werden. Hier wird zudem aufgeführt, dass diese allerdings nur für einen einzigen Spieler gedacht sind. Worum es sich dabei konkret handelt, lässt sich aus den Beschreibungen allerdings nicht erschließen. PlayStation Plus selbst wird für diese Online-Möglichkeiten allerdings keine Voraussetzung sein. Von einem herkömmlichen Multiplayer-Modus müssen Fans nun also vorerst nicht ausgehen.

Angebot Star Wars Battlefront II | PlayStation 4 Erleben Sie ein neues Battlefront-Erlebnis aus der erfolgreichsten Star Wars-HD-Spielereihe aller Zeiten

Quelle: Gamestar