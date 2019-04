Days Gone – Großer Day-One-Patch veröffentlicht

Days Gone wird zum Start weg mit einem übergroßen Day-One-Patch bedacht.

Rund 17 Gigabyte schwer

Obwohl Days Gone erst am kommenden Freitag offiziell erscheint, hat Sony bereits still und heimlich einen Day-One-Patch veröffentlicht, der ab sofort heruntergeladen werden kann. Wie Besitzer des Spiels berichten, höre das Update auf die Versionsnummer 1.03 und sei je nach Region unterschiedlich groß.

Einige Reddit-Nutzer berichten von einer Größe von 17,3 GB, wieder andere mussten satte 21,5 GB herunterladen. Der Patch wird aller Voraussicht nach Anpassungen an der Lokalisierung vornehmen. Zudem sollen den Spielern zufolge einige störende Bugs behoben worden sein.

Die vollständigen Patch-Notes werden voraussichtlich erst zum Release am Freitag veröffentlicht.

Quelle: Reddit