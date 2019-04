Borderlands 3 – Slag nicht im Spiel vorhanden

Borderlands 3 wird auf die Schadensart Slag verzichten. Stattdessen wird es im dritten Teil der Reihe möglich sein, nuklearen Schaden zu verursachen. Das bestätigte Randy Pitchford nun höchstpersönlich via Twitter.

Neulinge werden sich fragen: Slag? Was ist das denn? In den ersten beiden Teilen der beliebten Shooter-Reihe war es möglich, den Gegnern – neben normalem Kugelschaden – Elementarschäden zuzufügen. So teilten einige Waffen etwa Säureschaden oder Explosivschaden aus. Slug ist nicht nur in der Story der Borderlands-Reihe verbunden, sondern eben auch seit Teil 2 einer dieser Schadenstypen. Wie Randy Pitchford nun aber bekanntgab, werde man in BL 3 auf Slug verzichten. Grund? In seinen Augen sei das Element nicht sinnvoll – im Gegensatz zu atomarem Schaden, der statt Slug im Spiel zu finden sein wird.

There is no slag – we replaced it with something that actually makes a little sense. The new “element” damage type, which is like a nuclear radiation effect, has a similar effect to slag (increased vulnerability by those affected) and also has a damage-over-time component.

— Randy Pitchford (@DuvalMagic) April 16, 2019