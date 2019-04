Fortnite – Panini Sammelkarten kommen ab 17. Juni 2019 in den Handel

Ende Februar 2019 haben wir darüber berichtet, dass die Panini Group plant, Sammelkarten und Stickeralben des Erfolgsgiganten Fortnite zu veröffentlichen. Eine große Fangemeinde braucht schließlich auch das richtige Merchandise, um auch abseits der Konsolen die Freude zu teilen. Sowohl die Sammelkarten- als auch die Sticker-Kollektionen werden, wie das Spiel selbst, in regelmäßigen Abständen mit Updates und neuen Editionen versorgt, um dem Konzept von Fortnite gerecht zu werden. Nun wissen wir, wann das Sammeln beginnen wird.

Fortnite Panini Sammelkarten erscheinen im Juni 2019

Amazon.de listet seit kurzem drei neue Produkte mit sehr detaillierten Informationen. So wird die Trading-Card Sammlung am 17. Juni 2019 in den Handel kommen und bekanntlich als Display mit 24 Boosterpacks, als Mega-Tin Dose und Box mit sechs Booster erscheinen. Darüber hinaus verrät der Produkttext weitere Details der sammelbaren Karten. So werden insgesamt 300 Karten zum Sammeln bereitstehen, wovon 50 zudem als hochwertige Epic-Karten deklariert sind. Auf den Karten selbst werden neben den Charakteren auch Hintergründe, Spielszenen und Gegenstände (inklusive des Waffenarsenals) zu sehen sein. Jedes Booster enthält 6 Karten von Fortnite.

Der offizielle Verkaufspreis eines einzelnen Boosters ist bislang noch nicht bekannt, man sollte aber mit rund 2 Euro rechnen – zumindest sagen dies die aktuellen Amazonpreise schon fast voraus.

Panini 098204 Sammelkarten Fortnite, 24 Booster im Display, bunt Offizielle Sammelkarten zum Survival - Spiel Fortnite

Inhalt: 24 Booster im Display

6 Karten pro Booster

Insgesamt 300 Karten zum Sammeln und Tauschen

Davon 50 hochwertige Epic Karten

