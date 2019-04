Borderlands 3 – Komponist der Vorgänger kehrt zurück

Komponist Jesper Kyd wird auch für den Soundtrack von Borderlands 3 verantwortlich sein.

Jesper Kyd mit an Bord

Fans des altbekannten Boederlands-Soundtracks dürfen aufatmen: Komponist Jesper Kyd wird auch für den neusten Teil der Loot-Shooter-Reihe zurückkehren. Wie der dänische Musiker nun auf seiner offiziellen Webseite bekannt gab, wird er auch den Soundtrack für Borderlands 3 komponieren. Entwickler Gearbox hat sich diesbezüglich allerdings noch nicht geäußert.

Kyd war in der Vergangenheit bereits für die Musik von Borderlands und Borderlands 2 verantwortlich. Darüber hinaus war er ebenfalls an der musikalischen Untermalung von Borderlands: The Pre-Sequel beteiligt.

Quelle: Jesper Kyd