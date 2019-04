SonnTALK #12 – Macht der Jedis ist zurück + Xbox E3 2019 Auftritt in der Analyse

Die Jedi sind zurück und werden im Dezember wieder für viel Furore sorgen. Wir reden heute über den neuen Trailer zu Star Wars The Rise of Skywalker und über Jedi Fallen Order. Dazu gibt es eine erneute Analyse bzgl. Disney Plus und den großen Auftritt von Microsoft auf der E3 2019. Ach und ein wenig Geoff Keighley und gamescom 2019 gibt es auch noch.

Moderation: Tobias Liesenhoff und Kevin Kreisel

NAT-TALK Podcast über Star Wars und Xbox E3 2019

