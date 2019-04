Newstime vom 21. April 2019

Frohe Ostern! Im Körbchen befinden sich neben Ostereiern auch viele News aus der Gamingszene. So gibt es zum Beispiel erste Infos zur nächsten Konsole von Sony. Ob diese jetzt Playstation 5 heißen wird oder nicht, ist nicht geklärt, bekannt gegeben sind zunächst einmal nur technische Details. Und während Sony auf eine Pressekonferenz auf der E3 verzichtet, hat Microsoft nun ihre Pläne für die Messe bekannt gegeben. Nintendo veröffentlichte währenddessen das neue Update zu Super Smash Bros. Ultimate und auf der Star Wars Celebration-Messe wurde etwas über ein neues Lego Star Wars-Spiel geleaked. Außerdem gibt es eventuell einen ersten Blick auf das nächste God of War. Releasetechnisch gibt es diese Woche nicht so viel, dennoch kommen mit Mortal Kombat 11 und Days Gone zwei Kracher auf den Markt.

Wöchentliche Gamingnews auf Youtube