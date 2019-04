God of War – Neuer Teil möglicherweise in Dokumentarfilmtrailer angeteasert

Mit dem Ableger von vergangenem Jahr startete die God of War-Reihe in eine ganz neue Mythologie und nun scheint es so, dass ein Nachfolger bereits geplant ist. Bestätigt ist noch nichts, aber möglicherweise haben wir bereits einen ersten Blick auf diesen Nachfolger werfen dürfen.

God of War: Raising Kratos – Doku teased Nachfolger an

Eigentlich steht ein ganz anderer Trailer im Vordergrund. Er ist für God of War: Raising Kratos, eine Dokumentation, die bald auf dem Youtube-Account von Playstation gezeigt wird. Sie beschreibt die Entwicklungsgeschichte des vierten Teils, welche ganze fünf Jahre angedauert hat. Im Making of erhalten wir viele Einblicke hinter die Kulissen von Entwickler Santa Monica Studio und auch viele persönliche Geschichten. Am Ende des Trailers zur Doku sehen wir eine Szene, welche God of War-Fans noch nicht kennen, da sie in keinem Spiel vorkam. Wir sehen Kratos in einer Höhle, hinter ihm sind Schritte zu vernehmen und er sagt “Vor uns liegt eine lange Reise.” Möglicherweise wurde hier ein neuer Teil angeteasert. Die Doku Raising Kratos soll demnächst auf dem Playstation-Youtubekanal veröffentlicht werden.

God of War - Standard Edition - [Playstation 4] Gnadenlose Kämpfe - Erleben Sie wuchtige Kämpfe, atemberaubenden Umfang und eine monumentale Geschichte aus der Third Person Schulterperspektive

Atemberaubende Grafik - ungezähmte Landschaften der nordischen Mythologie präsentieren das neue Abenteuer mit einem eigenen Pantheon an Kreaturen, Monstern und Göttern optimiert für PlayStation 4 Pro

God of War hat das Potenzial zum Action-Hit - ComputerBildSpiele

Quelle: Playstation via Youtube