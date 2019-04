Angespielt: Das 3.0 Update von Super Smash Bros.-Ultimate ist da

Super Smash Bros. Ultimate befindet sich nun in der Version 3.0. Dieses Update brachte nicht nur den ersten richtigen DLC-Kämpfer Joker mit sich, sondern auch den Stage Builder. In diesem können wir unserer Kreativität freien Lauf lassen und die verschiedensten Schauplätze für unsere Kämpfe kreieren. Sowohl Joker als auch das Stage-Studio haben wir uns mal für euch angeschaut und in einem Video für euch verpackt.