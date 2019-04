XIII – Cel-Shading FPS kehrt auf der PS4 zurück

Wer öfter mal in Grabbelkisten unterwegs ist, hat bestimmt mal den Shooter XIII gesehen. Demnächst wird dieser wieder in den normalen Regalen stehen.

Cel-Shading Shooter XIII kommt wieder

Während der PS2 Ära machte der Shooter, der auf dem mehr oder weniger bekannten Comic basiert, durch seinen Look auf sich aufmerksam. Aber neben dem stylischen Comicbuch Look konnte der Titel durchaus auch spielerisch überzeugen. Leider fand sich keine große Fangemeinde, daher ist es umso überraschende, dass das Spiel jetzt ein Remake bekommt. Laut Publisher Microids soll der Release schon am 13. November sein.

Quelle: Playstation Blog