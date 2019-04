Xbox One- Diese Titel sind nun abwärtskompatibel

In regelmäßigen Abständen erweitert Microsoft das eigene abwärtskompatibele Portfolio um weitere Xbox 360-Klassiker. Nun schaffen es sechs neue Titel in die Riege aufgenommen zu werden.

Splinter-Cell-Fans aufgepasst

Über diese sechs Titel dürften sich mitunter vor allem Spliter Cell-Fans freuen. So sind ab sofort nämlich die drei Ableger Tom Clancy’s Splinter Cell: Blacklist, Tom Clancy’s Splinter Cell: Conviction und Tom Clancy’s Splinter Cell: Double Agent auf der Xbox One spielbar. Dazu gesellen sich die Rollenspiele Fable 2 und Fable 3 sowie der Action-Titel Ninja Gaiden 2. Interessanterweise sollen alle sechs Titel ebenfalls auf der Xbox One mit erweiterten Einstellungen spielbar sein.

Quelle: XboxDynasty