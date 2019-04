Cuphead – Ab heute für Nintendo Switch verfügbar

Cuphead hat sich als echter Kulttitel etabliert und ab heute könnt ihr den Titel auch unterwegs spielen. Inklusive des Old School Disney Looks.

Der Indie Hit von Studio MDHR war bereits auf der Xbox und PC ein echter Hit und das trotz seines herausfordernden Gameplays. Der Plattformer/Sidescroller Shmup macht aber heute den Sprung auf die Nintendo Switch. Für 19,99€ könnt ihr den Ballerfinger glühen lassen und euch die Zähne an den Bossen ausbeißen. Natürlich gibt es auch einen passenden Launch Trailer zum Start.

It’s a good day for a swell battle: Cuphead is available now on Nintendo Switch!!

Watch the launch trailer: https://t.co/bPPJRFenm2

Download today on the Nintendo eShop: https://t.co/9fl7au4WnL pic.twitter.com/6CpxnMfVys

— Studio MDHR (@StudioMDHR) 18. April 2019