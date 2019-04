Xbox Game Pass Ultimate – Kombo-Angebot offiziell angekündigt

Nachdem bereits zahlreiche Gerüchte durch das Internet kursierten, nahm in der vergangenen Inside Xbox-Folge Microsoft nun Stellung und bestätigt das neue Angebot Xbox Game Pass Ultimate.

Xbox Game Pass Ultimate vereint dne Xbox Game Pass und Xbox Live Gold

Unter dem Titel Xbox Game Pass Ultimate möchte Microsoft in Kürze ein neues Angebot für die Abo-Service auf der Xbox One zur Verfügung stellen. Spieler, die bislang zwei einzelnen Abonnements für den Xbox Game Pass sowie Xbox Live Gold abgeschlossen haben, dürfen in zukünftig auf ein gebündeltes Angebot zurückgreifen. Der Xbox Game Pass Ultimate soll zukünftig mit einem monatlichen Preis von 12,99 Euro zu Buche schlagen. Im Laufe des Jahres soll Spielern das Angebot zur Verfügung stehen.

Quelle: Xbox via Twitter