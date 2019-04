Ninja Gaiden II – Klassiker wird Xbox One X Enhanced

Ninja Gaiden II wird passend mit Erscheinen der abwärtskompatiblen Version auch gleichzeitig einige Optimierungen für die Xbox One X spendiert bekommen.

Ninja Gaiden II in bester Auflösung

Wie Microsoft im vergangenen Inside Xbox Stream ankündigte, wird Ninja Gaiden II nicht nur abwärtskompatibel für die Xbox One werden, sondern bekommt auch gleich den Stempel “Xbox One X Enhanced”. Damit wird das Spiel in einer deutlich höheren Auflösung auf eurer Xbox One X laufen, als es die ursprüngliche Xbox-360-Version tat.

Neben dem Ninja-Schnetzler sollen laut dem Redmonder-Unternehmen zudem weitere bereits abwärtskompatible Titel für die Xbox One X optimiert werden. Dazu zählen Splinter Cell Blacklist, Splinter Cell Conviction, Splinter Cell Double Agent, JoFable 2 und 3.

