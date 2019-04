Xbox One S All-Digital – Findet die Vorstellung heute statt?

Seit einiger Zeit ist es bereits ein offenes Geheimnis, dass Microsoft an einer Heimkonsole werkelt, die komplett ohne physisches Laufwerk auskommt. Die Ankündigung der neuen Hardware könnte bereits in Kürze anstehen, wenn man den neuen Angaben von den Kollegen von Winfuture glauben schenken darf.

Wird die Xbox One S All-Digital heute Abend offiziell angekündigt?

Im aktuellen Bericht von Winfuture wird erwähnt, dass Microsoft bereits in Kürze die neue Ausrichtung der Xbox One vorstellen werde. Da fällt vor allem die Aufmerksamkeit auf den heute Abend, an dem eine neue Ausgabe von “Inside Xbox” ausgestrahlt wird. Laut den Gerüchten soll die Hardware ohne Laufwerk bereits am 7. Mai 2019 zu erwerben sein. Falls sich die Gerüchte bewahrheiten, ist eine Ankündigung in der heutigen “Inside Xbox” recht wahrscheinlich.

Quelle: Winfuture