Star Wars Jedi: Fallen Order – Erste Details zur Deluxe-Edition bekannt

Nachdem Star Wars Jedi: Fallen Order unlängst erst einen Trailer sowie ein offizielles Releasedatum spendiert bekommen hat, scheinen nun die nächsten Informationen zum Action-Titel an die Öffentlichkeit gelangt zu sein.

Das sind die Inhalte der Deluxe-Edition

So soll neben der Standardedition ebenfalls eine Deluxe-Fassung zum Release am 15. November 2019 zu erwerben sein. In dieser wird spezielles Behind-the-Scenes-Material, diverse Elemente zum Director’s Cut sowie einige kosmetische Items enthalten sein. Diese “einzigartigen Kosmetikobjekte” drehen sich beispielsweise um das Lichtschwert und den Droiden-Gefährten. Mikrotransaktionen soll es im fertigen Spiel übrigens nicht geben.

Quelle: Origin