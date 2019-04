Playstation 5 – Erste Details zur Next Gen Konsole

In einem Wired Interview hat jetzt Mark Cerny erste Informationen zur kommenden Playstation 5 preisgegeben. Es könnte etwas teurer werden dieses Mal.

Mark Cerny gibt erste Information zu Playstation 5

In dem Interview gibt Cerny zwar noch keinerlei Details zu Dingen wie Preis oder die Spiele, enthüllt aber das wir 2019 nicht viel mehr hören werden. Aber zur Konsole selbst. In der neuen Playstation soll ein AMD Ryzen Chip der 3. Generation stecken, der in der 7nm Zen 2 Architektur gefertigt wird und 8 Kerne besitzen soll. Die GPU wird aus der Radeon Navi Familie kommen und Raytracing unterstützen. Während Raytracing hautsächlich im grafischen Bereich ein Begriff ist, werden Entwickler dieses Feature auch nutzen können um Geräuschquellen wie Feinde oder euch, besser berechnen zu können. Zum Beispiel ob euch ein Feind hinter einen dicken Mauer hören kann etc.. Dieses Feature soll einen dreidimensionalen Sound ohne zusätzliche Hardware ermöglichen, Cerny empfiehlt jedoch Kopfhörer für das beste Erlebnis. Das größte Feature soll aber eine SSD werden, Laut Cerny bietet das verwendete Modell einen höhere Bandbreite als aktuell für PC verfügbare SSDs. In einer Demo des aktuellen Spider Man Spiels auf einer PS4 und der verdeckten Testhardware, zeigte er, dass sich Ladezeiten dabei von etwa 15 Sekunden auf 0.8 Sekunden reduzieren ließ. In Zukunft soll dies Spiel deutlich beschleunigen. Darüber hinaus wird die neue Konsole auch über ein Disc Laufwerk verfügen und das hat auch einen Grund. Cerny bestätigte, dass die PS4 Spiele kompatibel sein werden. Wie es mit Titel vorheriger Generationen aussieht ist allerdings noch nicht klar.

Quelle: Wired