Epic Games – Entwickler bekommt prominenten Zuwachs

Nachdem Epic Games sich derzeit zahlreiche zeitexklusive Rechte an Blockbustern im Videospiel-Segment für den hauseigenen Store sichern konnte, scheint man sich nebenbei weiterhin auf die Spieleentwicklung konzentrieren zu wollen.

Infinity Ward-Entwickler Jason West ist mit dabei

Der Fortnite-Entwickler hat somit unlängst angeblich prominenten Zuwachs erhalten. Laut den aktuellen Gerüchten soll niemand geringeres als Jason West bei den neuen Projekten von Epic Games mitwirken. West war zuvor bei der Spieleschmiede Infinity Ward an diversen Call of Duty-Spielen beteiligt. Danach gründete dieser gemeinsam mit Kollege Vince Zampella ebenfalls Respawn Entertainment, das Studio hinter Titanfall. Mittlerweile hat er aber auch dem Apex Legends-Erfinder den Rücken zugekehrt. Der Spielejournalist Geoff Keighley will nun erfahren haben, dass West bei Epic Games untergekommen sei. Woran er hier konkret arbeitet ist aber nicht bekannt. Ein offizielle Stellungnahme seitens Epic Games als auch Jason West steht indes noch aus.

Quelle: Geoff Keighley via Twitter