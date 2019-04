Newstime vom 14. April 2019

Folgendes haben wir in Folge 4 unserer Newstime für euch: Im Rahmen der Star Wars Celebration wurde endlich eine erster Trailer zum heiß erwarteten Star Wars Jedi: Fallen Order enthüllt. Nebenher leaked Nintendo höchstpersönlich den Stage Builder für Super Smash Bros. Ultimate, Nepal vebietet Playerunknown’s Battlegrounds und eine Synchronsprecherin verplappert sich und kündigt versehentlich einen Nachfolger von Horizon Zero Dawn an. Simulations-Fans freuen sich in dieser Woche auf Anno 1800 während Switch-Besitzer nun auch endlich in den Genuss von Cuphead kommen.

Wöchentliche Gamingnews auf Youtube