Xbox One S All Digital – Digital Only Konsole geleakt

Mit der Xbox One S All Digital wird es jetzt bald eine Konsole ohne Disc Laufwerk geben. Der Preis und das Release Datum sind jetzt geleakt.

Xbox One S All Digital kommt im Mai

Wario64 brachte via Twitter den Leak ans Licht. Die Xbox ohne Disc Laufwerk soll demnach am 7. Mai in Europa erscheinen und auch der Preis ist bekannt. Die Konsole soll 229,99€ kosten und dabei 1TB Speicher beinhalten. Man darf gespannt sein, wie sich die Digital Only Konsole verkaufen wird und natürlich auch wie es in Zukunft mit diesem Modell weitergeht.

Xbox One S “All Digital’ console leaked, €229.99, 1TB for May 7th in Europe (no-disc drive) https://t.co/WAAI7k0Xll pic.twitter.com/178He93wSY — Wario64 (@Wario64) 13. April 2019

Quelle: @Wario64 via Twitter