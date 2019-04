The Surge 2 – Neue Details zum Releasetermin

The Surge 2 aus dem Hause Deck 13 soll noch im laufenden Jahr für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Einen konkreteren Releasetermin hat das Rollenspiel bislang aber nicht. Einen Hinweis, wann The Surge 2 aber erscheinen könnte, lieferte nun Publisher Focus Home Interactive.

Kommt The Surge 2 im Sommer 2019?

So veröffentlichte der Publisher eine französisch-sprachige Roadmap auf der zumindest kurz die Rede vom Releasedatum des Dark Souls-esken Action-Adventure ist. So soll der Titel aus dem Hause Deck 13 noch in den kommenden Monaten erscheinen. Konkreter wird man hier vorerst leider nicht. Die Aussagen lassen die Vermutung zu, dass The Surge 2 bereits im Sommer 2019 veröffentlicht werden soll. Womöglich könnten uns zur E3 neue Informationen zum Spiel erwarten.

Quelle: Play3