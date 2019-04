Jump Force – All Might smasht mit

Jump Force ist das Konglomerat von vielen Charakteren aus dem Jump Force-Magazin und My Hero Academia eine der beliebtesten Serien in ebendiesem Magazin. Bislang ist jedoch lediglich der Hauptcharakter Midoriya “Deku” Izuku spielbar. Ein weiterer sehr markanter Charakter aus der Serie mischt nun jedoch auch bald als DLC-Kämpfer mit.

All Might, professioneller Superheld und Idol von Deku, wird im Mai in Jump Force spielbar sein. Bandai Namco verkündete dies nun via Twitter. Erste Screenshots kann man bereits bewundern. Im wird er seine vielseitigen Smash-Angriffe wie den Detroid Smash und den Texas Smash ausführen. In diesem Sinne lassen wir mal ein deftiges “PLUS ULTRA” für My Hero Academia-Fans verlauten.

ALL MIGHT brings Justice to JUMP FORCE!

The symbol of peace from My Hero Academia will smash his way to Jump force in May 2019.

Plus Ultra!#unite2fight #jumpforce pic.twitter.com/zhDONuTc6D

— BANDAI NAMCO Entertainment Europe (@BandaiNamcoEU) April 11, 2019