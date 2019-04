The Ni No Kuni – Erster Trailer zur Filmumsetzung veröffentlicht

Die Spielereihe Ni No Kuni bekommt bereits in diesem Jahr eine Filmumsetzung spendiert – vorerst jedoch nur in Japan.

Ni No Kuni im Kino

Die Filmadaption des Rollenspiels Ni No Kuni wird noch in diesem Sommer in den japanischen Kinos debütieren. Passend dazu hat Warner Bros. nun einen ersten Trailer veröffentlicht, der einen kurzen Einblick in die Geschehnisse gibt.

Verantwortlich für die Umsetzung ist derweil Director Yoshiyuki Momose, der in der Vergangenheit bereits als Animator für Studio Ghibli arbeitete. Das berühmte Animationsstudio ist trotz seiner Verwicklungen im Erstling allerdings nicht weiter an dem Filmdebüt beteiligt.

Inhaltlich wird sich der Film im Übrigen nicht an Ni No Kuni orientieren. Für den Film hat man sich eine größtenteils neue Story mit einem abgewandelten Grafik-Stil erdacht.

Ein westlicher Release ist bis dato nicht vorgesehen.

Quelle: Warner Bros.