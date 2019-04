Rocket League – Rocket Pass 3 kommt bereits nächste Woche

Um Spieler auch weiterhin neuen Content zu bieten, veröffentlicht Psyonix in regelmäßigen Abständen immer wieder den sogenannten Rocket Pass. Nun steht der dritte Pass in den Startlöchern und soll bereits in der kommenden Woche veröffentlicht werden.

Rocket Pass 3 bringt neue Herausforderungen und Vehikel

Wie bereits bei den zwei Vorgängern wartet der Rocket Pass 3 mit neuen Ingame Herausforderungen auf sowie 70 kosmetischen Items. Dazu zählen unter anderem auch neue Räder oder Boost für eure Erfahrungspunkte. Zusätzlich dürfen sich Käufer ebenfalls über ein neues Gefährt freuen. Das Vehikel trägt den namen Guardian Battle-Car. Der Rocket Pass 3 soll mit gut 10 Euro zu Buche schlagen. Eine kostenlose Fassung des Rocket Pass gibt es ebenfalls. Dieser kommt allerdings in einer deutlich reduzierteren Variante daher. Wer sich für die Zusatzinhalte interessiert, kann bereits in der kommenden Woche, ab dem 17. April 2019, zuschlagen.



