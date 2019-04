Origin Access – Diese Spiele kommen im April hinzu

Auch Abonnenten von Origin Access dürfen im April natürlich einige neue Vollversionen erwarten, die der Spielebibliothek hinzugefügt werden. Dabei dürfen sich Spieler ab sofort über 6 Titel freuen, die gegen das monatliche Entgelt zur Verfügung stehen.

Neuzugänge im April

Die großen Blockbuster bleiben im April auf der EA-Plattform vorerst allerdings aus. So sind es kleiner Spieleperlen, die die Plattform vorerst erweitern:

Apotheon

Bomber Crew

Stealth Bastard

Cryptark

Hue

Stealth Inc. 2

Für alle Abonnenten von Origin Acess Premier spendiert EA im übrigen einen weiteren Titel. Dabei handelt es sich um die Sportsimulation Out of the Park Baseball ’20, die ebenfalls ab sofort bereit steht.

Quelle: Zockerheim