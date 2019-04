Dontnod Entertainment – Neues Projekt angeteasert

Dontnod Entertainment, die Macher von Vampyr und Life is Strange, haben ein neues Projekt in der Röhre. Dies verkündeten sie per Twitter. Demnach haben sie sich erneut mit Focus Home Interactive zusammengetan, um ein neues Spiel auf den Markt zu bringen.

Ein neues Rollenspiel von Dontnod Entertainment?

Über das Spiel selbst ist gar nichts bekannt. Im erwähnten Tweet wurde lediglich ein Artwork beigelegt, welchem man versuchen kann, etwas zu entnehmen. Auf ihm zu sehen ist ein Mann in einem Outfit, welches stark an typische Rollenspiele erinnert. Er steigt gerade aus einer Höhle, im Hintergrund ist ein dichter Tannenwald zu sehen. Wie gesagt, viel sagt das nicht über das Projekt aus, bleibt abzuwarten, was Dontnod Entertainment plant.

We're happy to announce the renewal of our strong partnership with @FocusHome for a new project… We're pretty excited! Are you?#WhatsNextFocus pic.twitter.com/2rPf1mkbUi — DONTNOD_Ent (@DONTNOD_Ent) April 11, 2019

Quelle: Dontnod via Twitter