Remnant: From the Ashes – Shooter erhält Termin

Die Darksiders-Macher haben ihrem neuesten Projekt Remnant: From the Ashes einen finalen Release Termin verpasst.

Remnant startet im August

Der Shooter Remnant: From the Ashes soll bereits im Sommer dieses Jahres erscheinen. Der Startschuss fällt konkret am 20. August 2019 für PlayStation 4, xbox One und PC.

Begleitet wurde die Ankündigung von einem neuen Gameplay-Trailer mit dem Titel “Can You Survive?”. Entwickler Gunfire Games geht hier auf diverse Features des Spiels sein, wie zum Beispiel den Koop-Modus für bis zu vier Spieler. Darüber hinaus verspricht das Studio über 100 verschiedene Gegner und 20 Bosse, die für Abwechslung sorgen sollen.

Quelle: Gunfire Games