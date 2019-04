Nintendo eShop – Zahlreiche Rabatte zu Ostern

Passend zu den bevorstehenden Osterfeiertagen, läutet Nintendo auf der hauseigenen digitalen Vertriebsplattform nun einen Oster-Sale ein.

Bis zu 60% Preisnachlass

Von Donnerstag, den 11. April, bis zum 25. April stehen euch im Nintendo eShop zahlreiche Blockbuster zu einem reduzierten Preis zur Verfügung. Mitunter dabei sind Spiele für die Nintendo Switch, den Nintendo 2DS sowie den 3DS. So stehen euch beispielsweise Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Wolfenstein II: The New Colossus oder The Legend of Zelda: Majora’s Mask 3D vergünstigt zum Kauf bereit. Die Angebote gelten ab Donnerstag um 15:00 Uhr und enden am 25. April um 23:59 Uhr.

Nintendo Switch Konsole Neon-Rot/Neon-Blau Der Bildschirm ist ein kapazitiver Multi-Touchscreen, der die hierfür ausgelegten Spiele mit seinen berührungssensiblen Funktionen unterstützt

Die vielseitigen Joy-Con-Controller erschließen den Nutzern jede Menge überraschende Wege zum Spielspaß. Man kann die Joy-Con sowohl unabhängig voneinander verwenden - mit einem in jeder Hand - oder gemeinsam als einen einzigen Controller, wenn sie an der Joy-Con-Halterung befestigt sind

Der rechte Joy-Con verfügt über eine NFC-Schnittstelle für den Datenaustausch mit amiibo-Figuren

Zur Standardausstattung gehören die Konsole, ein linker und ein rechter Joy-Con-Controller, eine Joy-Con-Halterung, mit der sich beide Joy-Con zu einem Controller verbinden lassen, ein Satz Joy- Con-Handgelenksschlaufen, eine Nintendo Switch- Station, in der die Konsole steckt, wenn sie mit dem Fernseher verbunden ist, ein HDMI-Kabel sowie ein EU Netzteil.

Systemspeicher: 32 GB (Hinweis: Ein Teil des internen Speicherplatzes ist für das Betriebssystem reserviert)

Quelle: gameswelt