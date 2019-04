Etwas verspätet erscheint die dritte Folge unserer Newstime auf unserer Seite. In dieser Ausgabe sprechen wir unter anderem über das heißt ersehnte Last of Us Part 2, den geplanten Uncharted-Film und die VR-Unterstützung für Super Mario Odyssey und The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Das dazugehörige Nintendo Labo VR-Kit erscheint bereits in dieser Woche.

Wöchentliche Gamingnews auf Youtube