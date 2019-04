The Division 2 – Vorerst keine täglichen und wöchentlichen Projekte mehr

Entwickler Massive Entertainment werkeln natürlich weiterhin am Loot-Shooter The Division 2 und merzen zahlreiche Fehler aus. Nun musste aufgrund eines Exploits diverse Funktionen in The Division 2 eingeschränkt werden.

Was ist passiert?

Im Rahmen der Projekte, die ihr wöchentlich als auch täglich absolvieren könnt, ist ein Exploit bekannt geworden, der es euch ermöglicht diverse Vorteile und Belohnung abzugreifen ohne die jeweilige Leistung vorher zu erbringen. Entwickler Massive Entertainment versucht nun diesem Fehler entgegenzuwirken und stellte die Server des Shooter ohne vorherige Warnung an die Spieler ab. Leider half der Hotfix scheinbar nicht, um das Problem zu beheben. So entschied man sich nun die täglichen und wöchentlichen Projekte vorerst abzuschalten. Wie lange diese Situation andauert, ist derzeit allerdings nicht bekannt.

