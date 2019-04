Days Gone – TV-Spot zur Einstimmung auf den Release veröffentlicht

Bereits in knapp zwei Wochen ist es soweit, da erscheint der PlayStation 4-Exklusivtitel Days Gone. Zur Einstimmung auf die baldige Veröffentlichung hat Sony nun den TV-Spot zum Action-Adventure veröffentlicht.

Der Biker-Outlaw Deacon

In Days Gone schlüpft ihr in die Rolle von Deacon St. John, der in einer postapokalyptischen Welt versucht seinen Frieden zu finden. Immer an seiner Seite ist dabei sein Bike, mit dem ihr euch durch die offene Spielwelt manövriert. Eure Gegner sind dabei willenlose und instinktgesteuerte „Menschen“, die von einem Virus befallen und in zombie ähnliche Gestalten verwandelt wurden.

Days Gone - Standard Edition inkl. Steelbook (Amazon exclusive) - [PlayStation 4] Inhalt: inkl. Amazon-exclusive Steelbook

Fesselnder Open World Survival Horror, angesiedelt im von einer Pandemie zerstörten, unbarmherzigen postapokalyptischen Welt

Übernehmen Sie die Rolle des Outlaws Deacon, der abseits der vermeintlich sicheren Lager auf seinem Drifter-Bike sein Glück sucht

Kämpfen Sie sich einen Weg durch die trostlose Landschaft auf der Suche nach Vorräten, Rohstoffen und einem Grund, weiterzuleben

Meistern Sie die zahlreichen Gefahren durch Freaker, feindliche menschliche Fraktionen, zerstörten Straßen und unvorhersehbare Wetterereignisse.

Quelle: PlayStataion via YouTube