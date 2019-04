Wolfenstein Youngblood – Retail Version enthält nur Downloadcode

Wenn Retail Spiele große Downloads benötigen ist das nervig. Wirklich dumm ist aber dass Wolfenstein Youngblood in der Retail Fassung keine Cartridge enthalten wird.

Es ist inzwischen weithin bekannt, dass die Game Cards für die Switch recht begrenzt sind in Sachen Speicherkapazität. Daher haben wir in der Vergangenheit meist einen Teil des Spiels herunterladen müssen, wenn ein Spiel nicht ganz auf die Cartridge passten. Bethesda hat sich aber für das nächste Wolfenstein Spin Off für einen seltsamen Schritt entschieden. Die angekündigte Retail Fassung wird nämlich gar kein physisches Medium sondern nur einen Code enthalten. Nur durch einen Tipp via Twitter kam dieser Hinweis ans Licht. Und man muss sich fragen warum man überhaupt eine Ladenversion anbietet, wenn man dann doch nur einen digitalen Code liefert. Hoffen wir mal, dass diese Ressourcenverschwendung keine Schule macht.

REGARDING WOLFENSTEIN YOUNGBLOOD ON THE SWITCH!

Did everyone know this is a digital download code in the case with no physical cartridge? @bethesda – Why isn’t this more prominently displayed on the front cover?

Thank you to @ejfanatic for informing #SwitchCorps. pic.twitter.com/wYAr92wqW7

— JP’S SWITCHMANIA @MGC_gaming (@JPSWITCHMANIA) 7. April 2019