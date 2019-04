Watch Dogs 3 – Weiterer Hinweis auf das Setting

Bereits vor nicht allzu langer Zeit machten Gerüchte die Runde, dass der nächste Ableger der Watch Dogs-Reihe in London spielen wird. Nun bringt Kotaku-Spielejournalisten Jason Schreier Bestätigung um das Setting von Watch Dogs 3.

Watch Dogs 3 spielt wirklich in London?

Schreier beruft sich dabei auf seine sonst so verlässlichen Quellen. Nachdem diese bestätigte, dass der nächste Assassin’s Creed-Ableger ein Wikinger-Setting spendiert bekommt, verlor er ebenfalls einige Worte über die Watch Dogs-Reihe. So soll Watch Dogs 2 zuletzt einen Patch spendiert bekommen haben, der auf dieses Setting hinweißt. Schreier betont dabei, dass es stimmen würde und Watch Dogs 3 in London platziert wird. Schreiers Aussagen werden in der Branche recht schwer gewichtet und so darf auch ohne offizielle Bestätigung von Ubisoft vorerst davon ausgegangen werden, dass die Gerüchte sich bewahrheiten.

Quelle: Kotaku