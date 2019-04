Octopath Traveler – Erscheint der Switch-Titel auch für den PC?

Offenbar wird der einstige Exklusivtitel auch auf unsere heimischen PCs aufschlagen.

Octopath Travelerbauf dem PC

Darauf lässt nun zumindest ein koreanisches Rating Board schließen. Eben dieses veröffentlichte unlängst einen Eintrag in dem Octopath Traveler als PC-Portierung geführt wird. In Korea selbst wird Publisher Bandai Namco den Vertrieb übernehmen. Es ist jedoch unwahrscheinlich dass das Unternehmen diese Aufgabe auch in westlichen Gefilden fortführen wird.

Octopath Traveler ist ein 2D JRPG, das im letzten Jahr als neue IP von Square Enix für viel Aufsehen gesorgt hat. Ob der Titel später auch für andere Plattformen und Konsolen erscheinen wird, bleibt zunächst abzuwarten.

Das koreanische Rating Board ist unterdessen eine vertrauenswürdige Quelle, hat es in der jüngsten Vergangenheit viele Portierungen namnehafter Spiele vorausgesagt.

Quelle: Gematsu