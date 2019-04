The Witness – Ab sofort kostenlos im Epic Games Store

Während der Epic Games Store derzeit vor allem mit Exklusiv-Deals die Aufmerksamkeit auf sich zieht, dürfen Nutzer sich nach wie vor über kostenlose Spieletitel freuen.

Der nächste Titel steht in den Startlöchern

Ab heute steht euch der Puzzler The Witness zum kostenlosen Download bereit. Die einzige Voraussetzung dafür ist ein ebenfalls kostenfreier Account im Epic Games Store. The Witnes ist ursprünglich 2016 erschienen. Mittlerweile kann der Titel auf dem PC, die Playstation 4, die Xbox One sowie mobile Endgeräte gespielt werden. Das First-Person-Adventure steht euch noch bis zum 18. April bereit. Danach bietet euch Epic Games das Rollenspiel The Transistor zum kostenlosen Download an.

