Apex Legends – Titanfall-Waffe schafft es ins Spiel

Offenbar wird eine populäre Titanfall-Wafe tatsächlich ihren Weg in Apex Legends finden.

Erst gestern mussten Spieler des Battle-Royal-Titels Apex Legends mit einer Server-Downtime sowie zahlreichen Problemen kämpfen. In diesem Zuge haben User nicht nur einen Teil ihres Spielfortschritts verloren, offenbar konnten einige glückliche sogar auf eine noch nicht veröffentlichte, neue Waffe zugreifen: die L-STAR.

Die L-STAR stammt ursprünglich aus Titanfall 2 und konnte dank des Leaks nun auch einen Auftritt in Apex Legends feiern. Die L-Star ist dabei eine recht starke Machine-Gun, die Energie-Projektile verschießt.

Offiziell bestätigt wurde bis dato zwar noch nichts, dennoch scheint ein Auftauchen der Waffe durchaus wahrscheinlich.

A few players were getting LStar skins before the servers went down.

They prolly erased everything to remove the skins I guess. You'll get back the rest of the stuff though. #ApexLegends #ApexLegendsleaks #ApexPartner #ApexLegendsBattleRoyale #Apexlegendsseason1 pic.twitter.com/cyfsz3Nsp3

— Apex Legends – News & Leaks (@RealApexLeaks) April 3, 2019