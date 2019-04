Humble Bandai Namco Bundle 3 – Ab sofort mit Tekken 7 und mehr

Mit dem Humble Bandai Namco Bundle 3 steht ab sofort ein neues Spielepaket zum Kauf bereit – und das für den guten Zweck!

Tekken 7 ist am Start

Das neuste Humble Bundle hält einmal mehr zahlreiche, hochkarätige Spiele aus dem Hause Bandai Namco bereit. Schon ab einem Betrag von mindestens einem Dollar gibt es Enslaved: Odyssey to the West, Pac-Man Championship Edition DX und Impact Winter.

Zahlt ihr hingegen mindestens den Durchschnittspreis bekommt ihr noch Little Nightmares, Project Cars, Get Even sowie 11-11: Memories Retold obendrauf. Bei einem Festpreis von 15 Dollar kommen dann besonders Anime-Fans auf ihre Kosten. Hier gibt es God Eater 2: Rage Burst und Sword Art Online: Fatal Bullet.

Die letzte Stufe ist dann bei 25 Dollar erreicht. Hier kommt noch der Prügelhit Tekken 7 hinzu.

Quelle: Humble Store